El ejército de Rusia lanzó una ofensiva aérea de gran escala contra Ucrania en la madrugada del domingo, empleando decenas de drones de ataque y misiles balísticos y de crucero que impactaron principalmente sobre infraestructuras energéticas en varias regiones, incluidas Kiev, Odesa, Dnipro, Poltava y Sumy.

Las autoridades ucranianas y el gobierno de Kiev detallaron que la ofensiva tenía como objetivo los sistemas de generación y transmisión eléctrica, así como otros componentes críticos de la red de energía del país, provocando incendios controlados y daños en centrales y subestaciones.

El ataque se produjo en el marco de un conflicto armado que persiste desde 2022, y fue condenado por el presidente ucraniano, quien reiteró la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas y pidió mayor apoyo internacional para contrarrestar las acciones rusas.

Las defensas ucranianas lograron interceptar una parte significativa de los proyectiles y aeronaves no tripuladas lanzadas, pero varios misiles y drones alcanzaron sus blancos, dañando instalaciones energéticas y dejando sin suministro eléctrico a amplias zonas en distintos puntos del país.

El ataque también produjo daños en viviendas y líneas ferroviarias, con al menos una persona fallecida y varias heridas en la región de Kiev, según reportes oficiales.

El impacto sobre la infraestructura energética se suma a una semana de actividad militar intensa, mientras el conflicto entra en su quinto año y tensiones diplomáticas y militares continúan sin ceder.