Trabajadores de una empresa láctea ubicada en la provincia de Santa Fe se movilizaron este sábado en reclamo por la paralización de actividades y la falta de pago de salarios adeudados, en un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa el sector.

Según informaron los propios empleados, la producción de la planta se encuentra detenida desde hace varias semanas por problemas financieros internos, mientras que la empresa aún no regularizó los pagos correspondientes a los salarios de sus trabajadores. En ese contexto, los empleados organizaron una protesta frente a las instalaciones para exigir soluciones urgentes y claridad sobre sus fuentes de trabajo.

Durante la movilización, los trabajadores expresaron su malestar por la falta de comunicación con la dirección de la láctea y el impacto que la demora en los pagos tiene en sus economías familiares. Señalaron que la situación se agrava en un contexto de inflación elevada y aumento de los costos de vida, lo que torna más difícil afrontar los gastos cotidianos sin ingresos regulares.

Representantes de los trabajadores adelantaron que presentarán la situación ante autoridades laborales y gremiales para solicitar mediación y supervisión, con el objetivo de revertir la demora en el pago de haberes y evitar que la paralización de la planta derive en despidos masivos.

El conflicto también generó preocupación entre familias de la comunidad local, dado que la planta láctea representa una fuente importante de empleo en la zona. Líderes sindicales expresaron su solidaridad con los trabajadores y llamaron a una pronta resolución por parte de la empresa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales de parte de la empresa sobre la situación, ni se informó sobre posibles propuestas para reanudar la producción o regularizar los pagos. La movilización se suma a otros conflictos laborales en sectores productivos del país que enfrentan dificultades económicas y tensiones entre empleadores y empleados.

La causa seguirá de cerca la evolución de las negociaciones entre los trabajadores, los gremios y la empresa, mientras que los empleados exigen una pronta respuesta para asegurar sus salarios y la continuidad de sus fuentes de trabajo.