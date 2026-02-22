Un grave accidente vial ocurrió este domingo por la madrugada en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 19,5 en la localidad de Arroyo Leyes (provincia de Santa Fe), cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron de frente en un siniestro que dejó dos jóvenes fallecidos y un niño de 2 años en estado grave.

El violento impacto se produjo alrededor de las 05:40 hs entre una moto Rouser 200, en la que circulaban dos hombres de 22 y 26 años, y un Renault Megane ocupado por una familia. La fuerza de la colisión fue tal que los ocupantes de la moto fueron despedidos sobre la calzada y fallecieron en el acto, confirmaron fuentes locales.

Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Gastón Arredondo (26) y Francisco López (22), mientras que el automóvil se salió de la ruta tras el choque y terminó en una zona anegada junto al camino.

Un niño de 2 años que viajaba en el auto fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe en estado grave, donde continúa internado bajo observación médica. El conductor del vehículo, un hombre de 50 años, fue derivado al Hospital Cullen, donde le diagnosticaron traumatismos leves, al igual que otros ocupantes del auto que sufrieron heridas menores.

Equipos de emergencia, entre ellos la Policía de Investigaciones (PDI), bomberos y personal sanitario, trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, realizar peritajes y controlar el tránsito en la zona mientras se desarrollaban las tareas de levantamiento de pruebas.

Las causas exactas del choque aún se desconocen y forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades competentes para determinar cómo se produjo este trágico siniestro vial que conmocionó a la región.