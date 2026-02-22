El mediocampista Enzo Pérez recibió este domingo un homenaje especial de parte de su exclub Club Atlético River Plate con motivo de su 40° cumpleaños. A través de sus redes sociales oficiales, River publicó un mensaje afectuoso donde resumió la relación del jugador con la institución con la frase “De hincha a bandera, de bandera a leyenda”, que rápidamente fue celebrado por los hinchas millonarios.

Pérez se formó en el fútbol argentino y es una figura muy querida por la afición riverplatense, especialmente por su destacada contribución durante su primera etapa en River entre 2017 y 2023. Allí disputó 241 partidos oficiales y fue una pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018, en la histórica final ante Boca Juniors en Madrid, uno de los momentos más recordados del club en la última década.

Además de esa Libertadores, Pérez sumó nueve títulos más con River, entre ellos dos Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, dos Liga Profesional, un Trofeo de Campeones e importantes competencias internacionales, consolidando su legado como uno de los referentes del ciclo exitoso dirigido por Marcelo Gallardo.

Hoy, Pérez continúa su carrera profesional en Club Atlético Argentinos Juniors, donde se desempeña en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. A pesar de ya no vestir la banda roja, el homenaje de River evidencia el fuerte vínculo emocional que mantiene con el club y la hinchada.

El saludo institucional se viralizó entre simpatizantes, que destacaron no sólo los logros deportivos de Pérez, sino también su identificación con los colores y su papel en momentos emblemáticos de la historia reciente del club. En cada aniversario de su nacimiento, la figura del mediocampista revive recuerdos de noches inolvidables en el Monumental y consolidan su lugar en la galería de ídolos contemporáneos del fútbol argentino.