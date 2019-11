Un muerto al incendiarse una vivienda en La Plata, que se presume era un búnker de droga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre fue hallado calcinado en el interior de una vivienda que se incendió hoy en La Plata, donde se presume que se vendían drogas, por lo que no se descarta que el siniestro haya sido en el marco de un ajuste de cuentas, informó una fuente policial.



El caso se conoció cuando vecinos alertaron a los bomberos sobre un incendio en una casa ubicada en las calles 3 entre 67 y 68, de la capital bonaerense, precisó una fuente de la seccional novena de La Plata.



Una vez sofocadas las llamas, la Policía halló en el interior de la vivienda a un hombre calcinado, que aún no pudo ser identificado, y junto a él a dos perros labradores, también muertos.



"Vecinos de esa manzana denunciaron que la casa funcionaba como un búnker de venta de drogas, por lo que no se descarta que el fuego haya sido intencional y debido a un ajuste entre narcos", reveló un pesquisa.