Policiales > En Angaco

Un nene de 8 años terminó internado con quemaduras tras explotarle un petardo en la cara

El menor de ocho años se encontraba jugando con un petardo en las inmediaciones de su casa en Angaco durante la tarde del 31 de diciembre. La explosión le provocó quemaduras en el rostro y el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Explosión de petardo deja a un menor con quemaduras graves en el rostro y pecho. FOTO: Imagen Ilustrativa

Un nuevo episodio evitable se sumó a la lista de tragedias que cada fin de año deja el uso de pirotecnia. Un niño de apenas ocho años de edad se encuentra internado en el Hospital Rawson, luego de que un petardo le explotara en la mano y le provocara severas quemaduras en el rostro y el pecho.

El lamentable suceso ocurrió durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, alrededor de las 15.30 horas, en el departamento de Angaco. Según el relato proporcionado por la madre del menor a las autoridades médicas y policiales, el niño se encontraba jugando con pirotecnia en las inmediaciones de su vivienda cuando el artefacto detonó de manera inesperada.

Ante la emergencia, una ambulancia procedente de Angaco trasladó de urgencia al pequeño al nosocomio capitalino. Al llegar, fue atendido de inmediato por el equipo médico de guardia.

De acuerdo a informes oficiales de la Policía de San Juan, tras la evaluación inicial, el menor fue derivado al Sector Pediátrico de Quemados del Hospital Rawson, donde quedó internado bajo observación. Su estado, si bien fue calificado como grave por la naturaleza de las lesiones, se reportó como estable dentro de la gravedad.

