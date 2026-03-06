Un grave episodio de violencia escolar ocurrió en la ciudad de Santa Fe cuando un alumno de 9 años atacó a su maestra dentro de un aula de una escuela primaria, lo que generó momentos de tensión entre docentes y alumnos.

El hecho se registró durante la mañana en la Escuela San Antonio de Padua N.º 1162, ubicada en la zona sur de la capital santafesina, en inmediaciones de las calles J. J. Paso y Saavedra. Según se reconstruyó, el menor se descompensó emocionalmente, tomó una tijera y comenzó a amenazar a sus compañeros.

En medio de la situación, una docente intentó intervenir para contener al niño y evitar que lastimara a otros alumnos. Durante el forcejeo, el menor agredió a la maestra y le provocó lesiones, por lo que debió ser asistida por personal médico y trasladada a un hospital para su atención.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales acudieron al establecimiento educativo para controlar la situación y activar los protocolos correspondientes. Poco después, los padres del menor se presentaron en la escuela y lo retiraron para que recibiera atención profesional.

De acuerdo con familiares del niño, el alumno padece un trastorno impulsivo de la personalidad y se encuentra bajo tratamiento médico, situación que habría influido en el episodio de violencia ocurrido durante la jornada escolar.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa y reabrió el debate sobre la salud mental infantil y el acompañamiento en las escuelas, especialmente ante situaciones de crisis que involucran a estudiantes de corta edad.