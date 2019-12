Un nuevo gran ministerio y paridad de género son las novedades de la nueva gestión de Bordet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, creará el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico y tendrá seis carteras de gobierno en su próxima gestión, que comenzará el 10 de diciembre, con tres ministras y tres ministros.



"Son hombres y mujeres preparados para hacer frente a los desafíos de este tiempo", resaltó Bordet, al presentar su equipo de trabajo.



Marisa Paira quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, ya que la actual titular, Laura Stratta, fue elegida como la primera vicegobernadora de la historia de la provincia; y al frente del flamante Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico estará el actual diputado nacional Juan José Bahillo (PJ).



En tanto, continuarán en sus cargos las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; y los de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay; y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto.



Bordet destacó que el nuevo gabinete tendrá "el equilibrio necesario para una nueva etapa cargada de desafíos", trabajando en base "al diálogo permanente, respeto, compromiso y la sensibilidad que la función pública exige".



La "producción y generación de trabajo" serán las "preocupaciones centrales" y también "estrategias en materia de desarrollo social y de salud", detalló.



Finalmente, el mandatario provincial celebró "el apoyo de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en la presidencia y vice" y el "beneficio", aventuró, de que la Argentina "empiece a transitar nuevamente la senda del crecimiento, la producción y el trabajo".



Por otro lado, Bordet confirmó al licenciado en Historia Martín Müller como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE); tras la salida de Marta Landó.



Asimismo, el actual secretario de Relaciones Institucionales provincial, Germán Grané, será el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), ya que Sergio Granetto fue electo concejal de Paraná.



También el actual diputado provincial Marcelo Bisogni se integrará como presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), reemplazando al electo diputado nacional Marcelo Casaretto.



Paira es licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora, y funcionaria provincial hace 10 años; en tanto que Bahillo es empresario, ex diputado provincial, intendente de Gualeguaychú, y actual diputado nacional por el peronismo entrerriano.



Romero es abogada, docente, ex diputada nacional y provincial y ex funcionaria municipal de Paraná; y Velázquez es licenciada en Trabajo Social, y funcionaria pública desde 1987, siempre en el área de salud provincial.



El ministro Ballay también es contador, fue vicepresidente de la Comisión Federal de Impuestos y ex presidente de la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande (Cafesg); del directorio de Enersa y ex funcionario provincial y del Municipio de Concordia.



Finalmente, Benedetto es ingeniero electromecánico, docente, investigador y también ex funcionario de Concordia en la gestión municipal de Bordet.