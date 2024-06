Un peleador de UFC llevó a un estilista para ser atendido entre rounds y es furor

En una noche llena de sorpresas durante el UFC Fight Night en Riad, Arabia Saudita, Alexander Volkov se alzó con una victoria por decisión unánime sobre Sergei Pavlovich, su compatriota ruso. Este triunfo no sólo fue crucial para el ruso, quien ocupa el quinto puesto en la categoría de peso pesado, sino que también fue un evento inolvidable en la historia de la compañía por un curioso motivo.

Durante el combate co-estelar, Volkov, apodado "Drago" y con 35 años, sorprendió a todos con un inusual ritual entre asaltos: se peinaba con una persona encargada especialmente de arreglarle su look. En cada descanso, mientras se encontraba en su esquina, uno de sus asistentes se encargaba de arreglar su cabello rubio con un peine, un gesto que no pasó desapercibido para el público y las cámaras.

Publicidad

Este acto se repitió entre el primer y segundo asalto, generando una avalancha de reacciones y memes en las redes sociales. La propia organización de UFC no tardó en unirse a la conversación, compartiendo un video del momento con el comentario: "Luce bien, siéntete bien". Los aficionados no tardaron en comentar el inusual ritual de Volkov. Entre los comentarios destacados, hubo varios que se burlaron de este hecho.

Un hecho sin igual en UFC

Uno de los seguidores dijo: “Volkov tiene a su entrenador, su médico y su peluquero trabajando con él entre rondas”, mientras que otro agregó: “¿Estaba en una pelea o en una barbería?”. Después de asegurar su victoria, el ruso explicó el motivo detrás de la inesperada presencia de un estilista en su esquina. "Decidí dejarme crecer el pelo para esta pelea, y era más largo de lo habitual", acotó.

"Para manejarlo, llevé conmigo a un estilista especial, una especie de ‘entrenador de cabello’. Hizo un gran trabajo porque el cabello no me caía en los ojos. Pude pelear sin ningún problema", comentó con satisfacción. Este peculiar detalle hizo que el combate entre Volkov y Pavlovich no solo fuera recordado por la victoria del primero, sino también por un momento único que añadió un toque de humor y distinción a la velada.