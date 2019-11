Un penal de Banega le dio el triunfo a Sevilla

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un penal convertido por el argentino Ever Banega le dio la victoria a Sevilla ante Real Valladolid (1-0), en condición de visitante, por la fecha 14 de la Liga de Primera División del fútbol de España.



El mediocampista rosarino, de 31 años, marcó la solitaria diferencia en favor del equipo andaluz, a los 13 minutos de la primera etapa.



Banega, ex Boca Juniors y Newell's, fue reemplazado al promediar la segunda parte por el cordobés Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba.



De esta manera, Sevilla, que también tuvo en sus filas al volante izquierdo Lucas Ocampos (expulsado a los 47 minutos de la etapa final) se acomodó en la tercera posición de la tabla, con 27 unidades, a solamente una de los líderes, Barcelona y Real Madrid, ambos con un encuentro pendiente.



Valladolid, por su lado, reúne 17 puntos y está en la decimocuarta colocación.



Otro rosarino, el enganche Ezequiel Avila, obtuvo el solitario gol del Osasuna, que perdió como local ante Athletic Bilbao (1-2). El ex jugador de Tiro Federal y San Lorenzo estableció el empate transitorio, a los 32 minutos del segundo período. En el conjunto navarro se alistó el ex defensor de Boca, Facundo Roncaglia.



Villarreal, con el concurso del ex River, Ramiro Funes Mori, perdió como local ante Celta de Vigo por 3-1. Mientras que Alavés, con el ingreso del ex defensor de Boca, Lisandro Magallán, superó como visitante por 2-0 a Eibar, que mostró los desempeños de Pablo De Blasis (ex Gimnasia La Plata) y Gonzalo Escalante (ex Boca).



En el encuentro jugado a primera hora, el ex mediocampista de Vélez Sarsfield, Matías Vargas, apenas pudo jugar 4 minutos y se lesionó en Espanyol, que igualó 1-1 con Getafe.



Los demás resultados de la fecha, registrados entre viernes y sábado, fueron los siguientes: Levante 2-Mallorca 1; Leganés 1-Barcelona 2; Betis 2-Valencia 1; Granada 1-Atlético de Madrid 1; Real Madrid 3-Real Sociedad 1



Posiciones: Barcelona y Real Madrid 28 puntos; Sevilla 27; Atlético Madrid 25; Athletic Bilbao y Real Sociedad 23; Getafe y Granada 21; Levante y Valencia 20; Osasuna 19; Villarreal y Alavés 18; Real Valladolid 17; Betis 16; Eibar 15; Mallorca 14; Celta 12; Espanyol 9; Leganés 6



Principales goleadores: Karim Benzema (Francia/Real Madrid) 10 goles; Lionel Messi (ARGENTINA/Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal) y Loren Morón (Betis) 8; Lucas Pérez (Alavés) y Luis Suárez (Uruguay/Barcelona) 7.