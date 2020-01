Un personaje de la tira "Separadas" abrió el debate sobre la forma de visibilizar el Asperger

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El personaje interpretado por la actriz Gimena Accardi en "Separadas", la tira que El Trece estrenó el lunes pasado en la que personifica a una joven con características similares al Síndrome de Asperger, abrió el debate en redes sociales y especialistas entre quienes celebran que se visibilice el tema y quienes advierten sobre la "importancia de no ridiculizar o simplificar la condición".



"Estamos en contacto con las actrices Gimena Accardi y Mónica Antonópulos desde antes que comience la tira y hablamos mucho del personaje de Carolina (Accardi), que está muy bien porque no está diagnosticado con Asperger pero tiene algunas características", señaló a Télam Rodolfo Geloso, socio de la Liga Asperger 7 y de la Asociación Asperger Argentina.



La actriz recibió algunas críticas y generó debates en las redes sociales respecto de algunas falencias para representar de forma realista a quienes tienen esa condición.



"Gimena Accardi parece que tiene retraso madurativo, no Asperger", publicó en su cuenta de Twitter el mismo lunes del estreno de la tira televisiva "Separadas", Jazmín El Jadue.



Otra usuaria de la red social, Juana, posteó el martes: "Mi hijo tiene Asperger y les aseguro que no se comporta ni por asomo como lo hace el personaje de Accardi".



Respecto del debate, Geloso remarcó que "malinterpretan las características de una persona que está diagnosticada con Asperger y el personaje de Carolina que no lo está, sino que posee cualidades similares".



Y agregó: "Para nosotros es buenísimo, porque nos ayuda a concientizar a la población y a difundir nuestro trabajo sobre las personas que tenemos Asperger".



En ese sentido, Geloso celebró que este será el primer año en el que se reconoce el 18 de febrero como el Día Nacional del Síndrome de Asperger, instaurado por la ley 27517, a pesar de ser un reconocimiento internacional.



En su cuenta de Instagram, Accardi publicó una foto del personaje que actúa y escribió más detalles sobre Carolina.



"Es una persona que siente, piensa, percibe y ve el mundo de forma diferente a la que podríamos llamar normal. Podríamos decir que no es neurotípica, tampoco está diagnosticada, pero si lo estuviera, probablemente sería Asperger", publicó la actriz el día del estreno.



Entre sus particularidades, Accardi señaló: "Es brillante reteniendo frases, muy inteligente con los números, no entiende de ironías y dice todo lo que piensa; no sabe mentir y ama profundamente. Pero también es como una niña en el cuerpo de una mujer; mira a los ojos, abraza y se puede relacionar socialmente".



Acerca del Síndrome de Asperger, incluida dentro de la condición del Espectro Autista, la Liga Asperger 7 refiere en su sitio web "que se trata de una característica del neurodesarrollo que acompaña a las personas toda la vida, la cual influye en la forma en que le dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con otros".



Quienes tienen Asperger pueden tener "muy buena memoria, apego por el detalle, facilidad para las matemáticas, tecnología, el pensamiento lógico y la concentración".



Ernesto Wahlberg, médico psiquiatra infanto juvenil y de adultos de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la coordinación del ICID, entidad interdisciplinaria de atención a la salud mental, indicó a Télam que quienes tienen Asperger "poseen un desarrollo de su cerebro con capacidades y dificultades distintas a la mayoría, con problemas para interpretar el lenguaje corporal, gestos y metáforas".



"Son literales, algunos tienen muy buena memoria visual, algunos son músicos y otros desarrollan habilidades en computación o con la tecnología, pero muchos tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro y eso hace que sean a veces muy frontales y literales", remarcó.



A su vez, el médico manifestó estar de acuerdo con que se hable y difunda sobre el tema, aunque consideró que "es un riesgo cuando se plantean actuaciones que ridiculizan o hacen parecer que estas personas no tienen demasiadas dificultades, porque sí las tienen".