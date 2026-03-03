Minutos antes de las 21 de este lunes, un poste de madera del tendido de fibra óptica se desplomó en calle Catamarca, antes de llegar a Rivadavia, en una de las zonas más transitadas de la San Juan, y provocó daños menores en dos autos que se encontraban estacionando.

El hecho generó momentos de tensión en una familia que maniobraba para dejar su Ford Ecosport detrás de un Jeep Renegade. Según relató el conductor, el poste se partió en la base y cayó justo entre ambos vehículos, alcanzando a golpear la parte trasera del Jeep y la parrilla delantera de la Ecosport.

El poste de madera golpeó a la camioneta que estaba siendo estacionada.

Afortunadamente no hubo personas heridas y los daños materiales fueron leves.

Naturgy acudió al llamado de la Policía.

Personal policial interrumpió el tránsito en la zona hasta asegurar el lugar. En un primer momento se convocó a una cuadrilla de la empresa Naturgy, al presumirse que el poste pertenecía al tendido eléctrico. Sin embargo, luego se determinó que correspondía a una empresa telefónica.

Pese a ello, los operarios colaboraron para retirar el poste de la calzada y normalizar la circulación vehicular, justo cuando comenzaban a registrarse ráfagas de viento sur en la ciudad.