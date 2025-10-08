El gerente de programación de El Nueve, Diego Toni, rompió el silencio en medio de las versiones que ubican a Beto Casella fuera de Bendita TV para el año 2026. El canal, propiedad del empresario Víctor Santa María, se manifestó a través de Toni, quien hasta ahora no se había referido a esta situación.

El conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen, fue quien contó que habló con el directivo y fue autorizado a transmitir la postura de la señal.

“Fueron días fuertes Juan, hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios,” comenzó diciendo Toni, desmintiendo la existencia de una comunicación oficial. El gerente enfatizó que “El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto”.

Aunque la situación no está formalizada, Toni sí reconoció haber dialogado con el conductor de Bendita. “Tuve un café con Beto hace ya más de un mes largo como hay siempre, expresando esta voluntad pero no deja de ser una charla informal. Nada más,” reveló Toni. El directivo subrayó que, para avanzar en cualquier plan, “se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió”.

En un claro mensaje sobre el estado de la relación contractual, Toni afirmó categóricamente sobre la posibilidad de la salida de Casella: “Lo puede hacer cuando quiere o nunca”.

Respecto a las obligaciones económicas, Diego Toni aseguró que “El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales con todos”. Además, el gerente aclaró que El Nueve no se encuentra en la necesidad de renovar el vínculo de Casella, ya que el conductor “tiene contrato hasta el 2027”.

El caso de los panelistas también fue abordado, ya que el staff (incluyendo a Hermida, Ventura y Maglietti) tiene una “relación de dependencia desde hace años” con el canal. Toni explicó que, en estos casos, cada uno “deberá comunicarle en forma fehaciente al canal que dejará sus funciones y ya… solo eso”. El directivo concluyó que, más allá de los trascendidos, “Hasta el momento no hay nada más que una situación mediática".