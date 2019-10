Un restaurante de Perú fue declarado en Buenos Aires el mejor de América Latina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un restaurante de Perú fue elegido el mejor de América Latina, en la entrega de los Latin America's 50 Best Restaurants 2019, efectuada anoche en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mejor representante de Argentina obtuvo el cuarto lugar y un cheff local logró un premio especial. Perú y México acapararon las distinciones entregadas en la Usina del Arte, con 11 restaurantes cada uno; Brasil se adjudicó nueve puestos, Argentina ocho y Chile seis. El restaurante Maido, un establecimiento "nikkei" de Lima, cuyo nombre significa "Bienvenido", en japonés, retuvo por tercer año consecutivo la mejor ubicación en la séptima edición de este certamen. El ganador es el restaurante insignia del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que sirve creativos menús de degustación de bocados peruanos-japoneses como hotdog de pescado y arroz y de erizo de mar y un clásico mostrador de sushi. El segundo puesto fue también para un limeño, el Central, tres veces ganador de este certamen, que fue seguido por Pujol, de la Ciudad de México, y en el cuarto lugar entró el porteño Don Julio. El Top 5 se completó con Boragó, de Santiago de Chile, que junto con sus dos predecesores recibieron los títulos de The Best Restaurant en sus respectivos países. Otros siete restaurantes argentinos figuraron en la lista (todos porteños): Mishiguene, en el puesto 20; Tegui, en el 25 ; Chila, 29; El Baqueano, 39; Elena, 45; Gran Dabbang, 46 y Narda Comedor, en último lugar. Argentina también obtuvo el Chefs' Choice Award 2019, que fue otorgado por sus pares a Tomás Kalika, del restaurante Mishiguene, de la Ciudad de Buenos Aires. Su equivalente femenino, el Latin America's Best Female Chef 2019, se lo llevó Carolina Bazán, chef y copropietaria de Ambrosía y Ambrosía Bistro, en Santiago de Chile. El también limeño Kjolle, liderado por la chef Pía León, que se ubicó en el puesto 21, fue galardonado con el Highest New Entry, mientras que el premio Highest Climber Award correspondió al Alcalde, de Guadalajara, México, por haber ascendido 17 lugares, hasta el puesto 14. Otros premios especiales fueron para Luis Robledo, propietario de Tout Chocolat, de Ciudad de México, que recibió el Latin America's Best Pastry Chef; el Lasai, de Rio de Janeiro, que ganó el Art of Hospitality Award, y nuevamente el Central, de Lima, con el Sustainable Restaurant Award. Pedro Schiaffino, chef y propietario de los restaurantes Malabar y Ámaz en Lima, se llevó el American Express Icon Award, destinado a quien haya hecho una contribución sobresaliente a la industria de la gastronomía y utilizado su perfil como chef para crear conciencia e impulsar un cambio positivo. El restaurante Celele, dirigido por los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, en Cartagena de Indias, Colombia, obtuvo el Miele One To Watch Award, que se otorga a un restaurante emergente. El certamen es organizado por William Reed Business Media, que también publica The World's 50 Best Restaurants, desde 2002, y Asia's 50 Best Restaurants, lanzado en 2013. El director de contenido de la organización, William Drew, sostuvo que al concretar esta séptima edición del listado latinoamericano "podemos reflexionar sobre el continuo aumento del estatus gastronómico de la región, así como sobre la diversidad y el talento tan evidente en la lista de este año". Drew también agradeció a Buenos Aires y Argentina "por darnos la bienvenida a nosotros y a la comunidad de restaurantes latinoamericanos con los brazos abiertos".