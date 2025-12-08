Publicidad
Policiales > En Rivadavia

Un taxista se defendió con una botella de jugo de un intento de robo

La rápida reacción del chofer sanjuanino contra el pasajero delincuente desenmascaró la furia en la zona de Marquesado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Cámaras grabaron la defensa heroica del conductor en un viaje nocturno.

Un taxista fue víctima de un violento intento de robo mientras realizaba un viaje en la zona de Marquesado, en Rivadavia. El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo, las cuales captaron el momento en que el pasajero atacó al chofer.

Según lo que informaron, el delincuente viajaba sentado en el asiento delantero. Al momento de descender de la unidad, realizó una maniobra repentina con el objetivo de llevarse pertenencias del conductor. El taxista reaccionó con rapidez y se defendió a golpes.

Las imágenes que capturaron la secuencia permiten advertir que el chofer utilizó hasta una botella con jugo para poder defenderse del asaltante. Gracias a la fuerte resistencia del conductor, el asaltante escapó sin poder concretar el robo.

