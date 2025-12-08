El temporal que afectó a San Juan entre la tarde del viernes 5 y la noche del domingo 7 dejó un escenario más controlado que en otros episodios recientes, según pudo reconstruir DIARIO HUARPE a partir de información del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los diferentes departamentos. Hubo pocos evacuados, asistencia puntual y un operativo preventivo que se desplegó antes de la llegada de las lluvias y que permitió minimizar daños en distintas zonas vulnerables.

El dispositivo comenzó con anticipación frente al pronóstico temprano de alerta naranja. Desde el jueves, los equipos del Ministerio recorrieron aquellos sectores donde temporales anteriores habían causado complicaciones, reforzando techos, entregando materiales y realizando acompañamiento comunitario para evitar nuevas emergencias. Esta intervención incluyó barrios de Caucete, 25 de Mayo, Albardón y Ullúm, donde se distribuyó ayuda primaria y se verificaron condiciones de viviendas que podrían verse afectadas por filtraciones.

Como resultado de ese trabajo anticipado, durante el fin de semana no se registraron pedidos de asistencia en la mayoría de los departamentos históricamente sensibles a las lluvias. Desde 25 de Mayo, 9 de Julio, Albardón, Angaco, Calingasta, Chimbas, Iglesia, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, San Martín y Ullum no hubo requerimientos formales ni evacuaciones, lo que fue evaluado como un indicador de que la estrategia preventiva funcionó de manera adecuada.

Sin embargo, algunos sectores sí requirieron apoyo en las horas posteriores a las precipitaciones. En Capital y Zonda se entregó material de aislación para atender filtraciones puntuales mediante el trabajo de los municipios. En Caucete, la situación fue más compleja: 130 familias de Bermejo recibieron asistencia material y tres grupos familiares tuvieron que ser trasladados a la Unión Vecinal Bermejo luego de que sus pertenencias se vieran afectadas por el agua. Allí permanecen acompañados por equipos sociales mientras se realiza un seguimiento de su situación habitacional.

En Jáchal y Valle Fértil también se distribuyó nylon para reforzar techos y prevenir daños posteriores. A la par, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias sostuvo una guardia técnica activa para responder emergencias en tiempo real, permitiendo intervenciones rápidas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En Rivadavia no se registraron evacuados, pero se asistió a 40 familias que sí reportaron filtraciones o daños menores. En Rawson, en cambio, la asistencia llegó a un centenar de hogares y hubo cinco evacuaciones, que ya están siendo acompañadas con recursos provinciales.

De acuerdo a la información obtenida por Diario Huarpe, el Ministerio continuará con las recorridas post temporal para elaborar un diagnóstico completo de los daños que puedan aparecer una vez estabilizado el clima. El objetivo es ordenar la asistencia complementaria, apuntalar la recuperación y fortalecer los mecanismos preventivos ante futuros eventos climáticos.