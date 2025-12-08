La dura autocrítica de Moria Casán sobre la infancia de su hija

Moria Casán, conocida por su estilo inconfundible y su gran trascendencia mediática, nunca ha ocultado su vida privada. Debido a su enorme fama, su familia se vio inevitablemente involucrada en el centro de la escena artística. Recientemente, la 'one' sorprendió al reflexionar sobre la intensa exposición que vivió su hija, Sofía Gala, y cómo ve retrospectivamente ese periodo.

Moria confesó en su programa La mañana con Moria (El Trece) que nunca se había cuestionado la exposición de su hija. Ella explicó que la presencia de Sofía en eventos dependía de su propia voluntad: "Yo nunca me hice un cuestionamiento sobre la exposición de Sofía. Yo le preguntaba si me quería acompañar a algún evento por ejemplo, y si ella quería, venía. A veces me pedían que vaya con ella". Además, debido a la intensa carga de trabajo de Moria, la niña a veces era llevada al teatro por su niñera, especialmente los viernes, ya que la madre quería respetar sus horarios de sueño.

Pese al escrutinio público, Moria aseguró que "Nunca sentí culpa por la exposición de mi hija". Sin embargo, analizó un momento posterior en la vida de Sofía donde la exposición fue excesiva, revelando que "Después ella tuvo un momento de sobreexposición, que se me escapaba sola a los canales, se iba a Intrusos a ventilar todo sobre su vida amorosa".

El punto de quiebre se produjo cuando Sofía se puso de novia con un hombre de 40 años, una relación que Moria había permitido. Fue la propia Sofía quien decidió frenar su presencia en los medios, ya que "Esa vez lo hizo porque sintió que esa gran exhibición pública, logró acabar con el amor que tenía". A partir de ese momento, ella decidió dar un paso al costado en la exposición pública, transformándose en una mujer reconocida, pero alejada de los medios.

Esta reflexión de Casán se produjo después de que Guillermina Váldes comentara en La noche de Mirtha que no está de acuerdo con la sobreexposición que Marcelo Tinelli le da a su hijo Lolo. Actualmente, Sofía Gala se encuentra abocada a la grabación de la serie biográfica de su madre, un proceso que ella misma describió como agotador y profundo: "Es uno de los procesos más fuertes que tuve en mi vida, agotador. Son muchas horas de trabajo, muchas épocas. Muchas cosas y, por supuesto, mi propia historia". Moria concluyó sobre el presente de Sofía que "Lo que la mantiene en el ambiente obviamente es su trabajo, pero alejada de los escándalos".