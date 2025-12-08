El hijo de Yiya Murano criticó la serie sobre su madre y lo censuraron

El reciente estreno de la serie sobre Yiya Murano, también conocida como “La Envenenadora de Monserrat”, reavivó intensas heridas dentro de su núcleo familiar. Martín Murano, hijo de la criminal, expresó públicamente su descontento con la ficción que fue producida por Kuarzo.

La postura crítica que Martín Murano mantuvo desde el inicio del proyecto profundizó la tensión existente con la productora. El conductor Juan Etchegoyen, en Mitre Live, reveló que los integrantes del equipo que trabajó en la serie tomaron una drástica determinación luego de los cuestionamientos del hijo de la criminal. Según relató Etchegoyen, en Kuarzo no cayó bien el descontento de Martín. El periodista afirmó que “Distintos trabajadores de la productora bloquearon al hijo de Yiya Murano en WhatsApp”. Además, sostuvo que “Está todo muy mal entre el hijo de Yiya Murano y la productora”.

A pesar de que Martín había asegurado públicamente que no vería la ficción, finalmente sí la vio. El hijo de la asesina le reveló al periodista que “Le gustó la ficción, pero me dijo que no tiene nada que ver con la realidad”. En declaraciones recientes, Martín Murano también dejó en claro su total rechazo y falta de vínculo afectivo con su madre: “No la extraño, aborrezco y repudio todo lo que hizo”.