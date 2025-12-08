A los 53 años, Hernán Drago tomó la decisión más difícil de su vida

Hernán Drago, modelo y panelista de Cortá por Lozano (Telefe), confirmó su retiro de los medios para mudarse definitivamente a Bariloche, una decisión motivada por la búsqueda de tranquilidad y naturaleza. Drago contó que tomó la determinación de dejar su profesión y trasladarse a su casa en el sur.

El modelo explicó el proceso de su futura partida, revelando que lo conversó con sus hijos. “Me voy a ir a Bariloche a vivir. Ya lo hablé hace 20 días con mi hija, que es la menor, que tiene 20 años, y mi hijo Luka tiene 23”. Él les consultó sobre el momento adecuado para concretar este cambio. “Les pregunté: '¿Cuándo sería normal para ustedes que el padre se vaya ya a descansar como se lo merece?'”. Drago destacó que se retira con orgullo, pues su posición se debe a su esfuerzo. “Lo digo con orgullo y justa causa, porque nadie me ha regalado nada. Y ojalá se lo merezca todo el mundo; no quiero tampoco sonar soberbio en esto”.

Su hija Lola, quien actualmente se encuentra estudiando en la universidad, sugirió la fecha para la mudanza. “Lola me dijo: 'Cuando termine la facultad, dentro de tres años'”. Esto significa que su retiro ocurrirá a mediados de la década. “O sea que a los 53 o 54 años, como mucho, me voy a ir a vivir a mi casa del sur y a disfrutar de mi vida”. Drago no desea posponer su descanso. “Serán mis últimos 15, 18, 20 o 25 años de plenitud. No me quiero ir a los 70, ya no pudiendo autoabastecerme”. Aseguró que esta meta es de larga data. “Lo tengo en claro hace 32 años y trabajo para eso hace 32 años”.

A pesar de su trabajo en Buenos Aires, el presentador viaja frecuentemente a la Patagonia. “En Bariloche tengo una casa, la tengo libre para cuando quiero ir”. “Suelo irme una vez por mes, en la medida que puedo”. Estas visitas suelen durar varios días. “A veces me voy cinco o seis días, a veces tres”. Una de sus grandes aficiones es la pesca. “Y pesco, que es una de mis grandes pasiones”. Drago incluso estuvo en Bariloche a principios de noviembre, coincidiendo con la apertura de la temporada de pesca con mosca. “Estuve hace unos pocos días porque soy fanático de la pesca con mosca: la temporada de la pesca con mosca abre el primero de noviembre, así que estuve allá del 30 de octubre al 4 de noviembre”.

El modelo comentó que sus compromisos laborales limitaron la cantidad de días que pudo viajar este año, pero que este requisito forma parte de sus acuerdos laborales. “Este año no pude ir tanto en cantidad de días por los programas que demandan su tiempo y soy un tipo responsable. Pero, ojo, que mi negociación con la productora que me tiene contratado para los dos programas, pasó un poco por ahí”. Drago explicó que la productora Kuarzo aceptó su condición de viajar al sur con regularidad. “Antes de firmar nada y de hablar económicamente, les dije: 'Miren que yo necesito unos días en el sur porque me hace bien. No puedo estar seis meses en el asfalto. Soy un tipo de naturaleza, me hace bien y necesito escaparme al sur'”. La respuesta de la productora fue afirmativa. “Me respondieron que sí, que en la medida de lo posible, cuente con eso”.