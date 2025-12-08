La confesión "al aire" de Moria Casán que descolocó a Mario Massaccesi

La visita de Moria Casán al sexto piso de Artar fue detectada por el conductor de Tempraneros, Mario Massaccesi, quien decidió bajar del estudio para sorprender a la diva. El encuentro ocurrió mientras la 'One' posaba con su equipo frente al árbol de Navidad gigante del Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear, sin ser consciente de que su imagen estaba saliendo al aire por TN.

El periodista la saludó de sopetón, a segundos de que comenzara La Mañana con Moria a las 8.59. Massaccesi se refirió al momento y al escenario diciendo: “La imagen de la mañana. Monumental Moria en el monumental árbol. El obelisco con tetas en el árbol de Navidad gigante . ¡Se mezcla todo, Moria!“.

Avanzada la charla, y entre bromas, la diva confesó su falta de espíritu festivo, comentando con total frescura: “Soy cero navideña. Acá estoy celebrando el día acá, divino”.

Aunque Moria tenía un micrófono propio para su ciclo de eltrece, Massaccesi le entregó uno para que se la escuchara, momento en que se produjo el desconcierto y la diva se enteró tarde de que estaban en vivo.

La diva, al recibir el nuevo micrófono, preguntó a Massaccesi: “¿Por qué tengo esto?”. El conductor le confirmó la verdad: “¡Porque está saliendo por TN!”. Sorprendida, Moria reveló la naturaleza de la conversación que creía privada: “¡Te iba a decir barbaridades! ¡Creía que era entre nosotros, Mario.".