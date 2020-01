Un temporal de viento y lluvia provocó la caída de árboles y cortes de energía en Villarino

Un fuerte temporal de lluvia acompañado por granizo y fuertes ráfagas de viento provocó la caída de árboles, postes de energía eléctrica y telefonía, cortes en el suministro eléctrico y anegamiento de calles en las localidades de Hilario Ascasubi y Mayor Buratovich, sin que se registraran heridos, informaron hoy fuentes policiales y municipales.



El fenómeno meteorológico con ráfagas de más de 50 kilómetros por hora ocurrió pasadas las 19 de ayer y se extendió por espacio de 30 minutos en Ascasubi y Buratovich, en el partido de Villarino, al sur de Bahía Blanca.



Fuentes policiales informaron a Télam que "el temporal de lluvia acompañado por momentos por granizo y ráfagas de viento, provocó distintos inconvenientes en las localidades sin que se registraran víctimas".



"A raíz de los distintos inconvenientes debieron trabajar los bomberos voluntarios junto con las delegaciones municipales, cooperativa de energía y personal policial", agregaron.



Por su parte, el secretario municipal de Protección Ciudadana de Villarino, Martín Pacheco, expresó que "el lugar más afectado fue Hilario Ascasubi donde están trabajando para restablecer el tendido eléctrico porque fueron muchos palos los que cayeron como de telefonía que están cortados en algunos lugares".



"El viento además provocó la caída de árboles, muchos de los cuáles provocaron destrozos en vehículos", agregó a la prensa.



El funcionario sostuvo que "hay lugares que estuvieron muy anegados porque no alcanzaron a escurrir por la lluvia caída, pero por suerte no hubo evacuados".



"Recomendamos a los vecinos que no anden deambulando por la vía pública hasta que no se restablezcan los servicios de luz ya que hay muchos cables caídos y postes", puntualizó.