Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió a última hora del lunes el norte de Japón y provocó al menos ocho heridos, según informaron medios locales, mientras sigue vigente una extensa alerta de tsunami para las prefecturas del norte y noreste del archipiélago. Las autoridades meteorológicas anticiparon olas que podrían alcanzar los tres metros de altura, lo que obligó a una masiva evacuación preventiva.

Dos de los heridos fueron reportados en Hokkaido, la isla más septentrional del país, y uno de ellos resultó lesionado durante el proceso de evacuación ordenado para más de 23.000 personas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió rápidamente una alerta de tsunami para Aomori, Hokkaido e Iwate, y minutos después la amplió a Miyagi y Fukushima, zonas donde históricamente estos fenómenos han causado graves daños, como ocurrió en 2011.

El epicentro del sismo se ubicó frente a la costa oriental de Aomori, en los 41,0 grados de latitud norte y 142,3 grados de longitud este, coincidieron la JMA y organismos sismológicos de China. Equipos de emergencia y autoridades locales trabajan en la verificación de posibles daños estructurales y continúan solicitando a los residentes que se mantengan en áreas elevadas hasta nuevo aviso.

La JMA advirtió que podrían registrarse réplicas de importancia en las próximas horas, por lo que mantiene una vigilancia estricta de la actividad sísmica en toda la región.