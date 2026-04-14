Un violento tiroteo sacudió este martes a Turquía cuando un joven abrió fuego contra estudiantes y docentes en una escuela secundaria del distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa, dejando al menos 16 personas heridas antes de suicidarse.

El atacante, un exalumno del establecimiento de entre 17 y 18 años, ingresó armado con una escopeta y disparó de manera indiscriminada dentro del instituto técnico, generando escenas de pánico entre los presentes.

Entre los heridos hay estudiantes, docentes e incluso personal de la institución, y al menos una de las víctimas se encuentra en estado crítico, según informaron autoridades locales.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad rodearon el edificio e intentaron que el agresor se entregara. Sin embargo, el joven se negó y finalmente se quitó la vida con la misma arma dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió en un instituto técnico de Anatolia y provocó un fuerte despliegue policial y sanitario en la zona, con evacuaciones y traslado de heridos a distintos centros de salud.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos del ataque, mientras el episodio genera conmoción en el país y reabre el debate sobre la seguridad en instituciones educativas.