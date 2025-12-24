Un grave accidente laboral se registró en las últimas horas en el Country Huarpe, en Rivadavia, donde un operario debió ser trasladado de urgencia tras sufrir una caída desde altura mientras realizaba tareas en el lugar.

Según los primeros datos, el hecho ocurrió en el lote 35 del barrio privado. Por motivos que aún se investigan, el trabajador habría caído desde una altura considerable y, en la caída, se habría perforado la cabeza con un taladro, lo que le provocó una lesión de extrema gravedad.

Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo de emergencia y el operario fue asistido en el lugar por personal médico, para luego ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

Intervienen las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y establecer cómo se produjo el hecho, mientras se aguarda un parte oficial sobre el estado de salud del trabajador.