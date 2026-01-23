Momentos de extrema angustia vivieron este viernes a primera hora de la mañana los vecinos del barrio Maipú 1, en Concepción, Capital, luego de que explotara un transformador eléctrico, lo que generó una fuerte sobrecarga y la quema de electrodomésticos en varios departamentos del complejo habitacional.

Según relataron los damnificados a DIARIO HUARPE, el hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando muchas familias se encontraban preparándose para ir a trabajar o iniciar sus actividades diarias. Un fuerte estruendo los despertó y, segundos después, comenzaron las explosiones dentro de los hogares.

“Esta mañana nos levantamos, hubo un corte de energía y después explosiones, explosiones de los Wi-Fi, de los televisores y todo esto”, contó Gustavo Gómez, uno de los vecinos afectados.

De acuerdo a los testimonios, tras el incidente trabajadores de una empresa subcontratada por Naturgy (que sería Río Blanco y otro) estuvieron en el lugar, pero se retiraron sin dar explicaciones, dejando a los vecinos sin respuestas hasta pasadas las 9 de la mañana.

“Hicimos el reclamo. Según dicen habían enchufado mal el compresor y eso hizo el corte de circuito. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie ha venido a decir nada, ni a revisar”, expresó Gómez.

Los daños materiales fueron importantes. Televisores, computadoras, microondas, ventiladores y otros electrodomésticos quedaron inutilizados. Además, el problema afectó a las bombas de agua del edificio, dejando a los departamentos sin suministro.

“Estamos revisando las bombas del edificio y no prenden, parece que se han quemado. Vamos a quedarnos sin agua y nadie aparece”, advirtió el vecino.

La situación generó mayor preocupación porque muchos propietarios no se encontraban en sus domicilios al momento del hecho. “Hay vecinos que están trabajando y no saben que se les ha cortado la luz o que tienen cosas quemadas”, agregó.

Reclamos sin respuestas

Los vecinos aseguraron que no hubo aviso previo de un corte programado. “Ellos dicen que en la boleta figura, pero en la boleta que tenemos no figura ningún corte”, reclamó Gómez. Además, remarcaron la gravedad del contexto social del barrio. “Acá hay gente grande, adultos mayores, hay niños. Necesitamos que esto se arregle urgente porque no hay agua para el uso cotidiano”, sostuvo.

(Foto captura video HUARPE TV)

En la misma línea, Magali, otra vecina del complejo, describió: “Ha habido un corte muy grande, explosiones en todos los departamentos y sobre todo las cuatro bombas de agua no están funcionando. No da la cara nadie, se han ido todos”.

Vecinos reclaman que el principal problema es que las bombas de agua dejaron de funcionar. (Foto captura HUARPE TV)

La mujer aseguró que, pese a los reiterados reclamos, la única respuesta fue una promesa incumplida.

“Dicen que ya van a venir los encargados, pero llevamos más de dos horas y no aparece nadie”.

Entre los damnificados también se encuentra Teresa, quien perdió elementos clave para su actividad laboral. “A mí se me ha quemado el microondas, la CPU, que es mi herramienta de trabajo, porque yo realizo todos los trabajos en la compu. La impresora funciona muy mal, no sé si está quemada”, relató.

La vecina explicó que incluso intentó avisar a quienes no estaban en sus casas. “He llamado a vecinos que están de vacaciones o trabajando para que manden a alguien, porque pueden haber dejado cosas enchufadas”, comentó.

Hasta el momento, los vecinos aseguraban que no sabían a quién reclamar formalmente ni cómo iniciar un pedido de resarcimiento por los daños sufridos.

“Cuando preguntamos con quién hacer el reclamo por la quema de electrodomésticos, nadie nos dice nada. Solo repiten ‘ya van a venir’, pero pasan las horas y no viene nadie”, concluyeron.

La situación continúa generando bronca e incertidumbre en el barrio, mientras los vecinos exigen una respuesta urgente por parte de la empresa prestataria del servicio eléctrico.

La empresa asegura haber advertido del corte

Según lo consultado, ddesde la empresa Naturgy aseguraron que los cortes programados del servicio se habían informado, conforme a lo establecido en el contrato de concesión, a través del diario papel de mayor circulación. Ademas, los usuarios pueden consultar las interrupciones previstas mediante la Oficina Virtual, disponible tanto en la web como en la aplicación móvil.

Asimismo, los titulares del suministro tienen la posibilidad de adherirse de manera gratuita al sistema de avisos de cortes, que permite recibir notificaciones por correo electrónico o SMS ante interrupciones programadas del servicio eléctrico.

En paralelo, se envió personal técnico al lugar para realizar tareas de inspección, relevamiento y recopilación de datos, con el objetivo de evaluar una eventual afectación de artefactos eléctricos en los domicilios del área comprometida.