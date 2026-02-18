La salud de Tommaso mantiene en vilo a Italia. El pequeño, de dos años y tres meses, permanece en coma inducido en el Hospital Monaldi de Nápoles luego de que un trasplante cardíaco no respondiera como se esperaba. El corazón, enviado desde el hospital San Maurizio de Bolzano, podría haberse dañado durante el traslado por el uso de hielo seco, capaz de alcanzar temperaturas cercanas a los -80 grados, lo que habría quemado el tejido y dejado el órgano inutilizable.

La unidad especializada en seguridad sanitaria de los Carabineros del NAS analiza el operativo, y la Justicia ya secuestró el contenedor refrigerado para realizar pericias y determinar si se incumplieron los protocolos de conservación y transporte de órganos.

El trasplante se realizó el 23 de diciembre, pero desde entonces Tommaso ha estado conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que reemplaza temporalmente la función cardíaca y respiratoria. Una evaluación posterior en el Hospital Bambino Gesù de Roma detectó hemorragia cerebral e infección, complicaciones que dificultan un posible segundo trasplante. A pesar de ello, los médicos del Monaldi confirmaron que el paciente sigue apto para permanecer en lista de espera.

Tommaso padece una cardiopatía dilatada desde los cuatro meses de vida y lleva más de 55 días hospitalizado. La Fiscalía imputó a seis profesionales por presuntas lesiones culposas vinculadas a negligencia, mientras la familia busca nuevas opiniones médicas, incluso fuera del país. El caso ha tenido gran repercusión mediática, y la primera ministra Giorgia Meloni se comunicó con la madre del niño para asegurarle que “se hará justicia”.

La madre, Patrizia Mercolino, mantiene la esperanza: “Mi hijo es un guerrero y yo tampoco me rendiré. Necesita que llegue un nuevo corazón para volver a casa”, afirmó frente al hospital, mientras las horas corren y el desenlace permanece incierto.