Receta fácil de helado casero sin azúcar con frutas en licuadora
POR REDACCIÓN
El helado casero de frutas se presenta como una opción fresca y saludable para los días de calor, combinando facilidad de preparación con sabor natural. Solo necesitás frutas maduras y una licuadora para lograr un postre cremoso, rápido y sin azúcar agregada.
Para prepararlo, elegí frutas como banana, frutilla, mango, durazno o ananá, pelalas y cortalas en trozos medianos, y congelalas por al menos dos horas. Luego, licuá la fruta congelada hasta obtener una textura homogénea, ayudándote con una espátula si es necesario. Se puede servir de inmediato o dejar unos minutos más en el freezer para una consistencia más firme.
Este helado aprovecha el dulzor natural de la fruta, reduce el consumo de azúcares refinados, es liviano, fácil de digerir y se hace en pocos minutos sin necesidad de cocción. Además, permite combinar distintas frutas o agregar toppings naturales según el gusto de cada uno, convirtiéndose en una alternativa práctica y nutritiva para grandes y chicos que buscan un postre refrescante y consciente..