Las galletitas merengadas de frutilla son un clásico que nunca falla en la merienda. Su éxito radica en la combinación de dos tapas de vainilla crocantes y un relleno aireado de frutilla, que aporta suavidad y dulzor. Esta receta casera permite lograr ese equilibrio sin necesidad de ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas complicadas.

Ingredientes:

2 claras de huevo

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 g de harina

50 g de manteca derretida

50 g de azúcar impalpable (para el relleno)

Esencia o polvo sabor frutilla

Colorante rosa (opcional)

Paso a paso:

Preparar el merengue: Batir las claras con el azúcar hasta lograr picos firmes y brillantes. Agregar esencia de vainilla, esencia de frutilla y colorante rosa si se desea. El merengue debe quedar firme y aireado. Hacer las tapas: Mezclar la harina con la manteca derretida hasta formar una masa suave y homogénea. Estirar sobre una superficie enharinada y cortar círculos del mismo tamaño. Hornear: Colocar las tapas en una placa y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base. Retirar y dejar enfriar por completo. Armar las merengadas: Colocar una porción generosa de merengue sobre una tapa y cubrir con otra, presionando suavemente.

Claves para que queden perfectas:

Asegurarse de que el bol y las varillas estén completamente limpios y sin grasa antes de batir las claras.

No apurar el batido: el merengue debe formar picos firmes que no se caigan.

Dejar enfriar totalmente las tapas antes de rellenar para evitar que el merengue se derrita.

Para un sabor más intenso, agregar unas gotas extra de esencia de frutilla o un poco de polvo saborizante.

Con estos pasos, se logra un clásico casero que combina crocancia, suavidad y dulzura, ideal para merendar o compartir con familia y amigos.