Cómo hacer galletitas merengadas de frutilla paso a paso en casa

Un clásico de la merienda que combina textura crocante y relleno aireado de frutilla.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Caseras, frescas y con ese sabor que remite a la infancia, las merengadas de frutilla son ideales para acompañar el mate o el café. (Ilustrativo)

Las galletitas merengadas de frutilla son un clásico que nunca falla en la merienda. Su éxito radica en la combinación de dos tapas de vainilla crocantes y un relleno aireado de frutilla, que aporta suavidad y dulzor. Esta receta casera permite lograr ese equilibrio sin necesidad de ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas complicadas.

Ingredientes:

  • 2 claras de huevo

  • 100 g de azúcar

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 100 g de harina

  • 50 g de manteca derretida

  • 50 g de azúcar impalpable (para el relleno)

  • Esencia o polvo sabor frutilla

  • Colorante rosa (opcional)

Paso a paso:

  1. Preparar el merengue: Batir las claras con el azúcar hasta lograr picos firmes y brillantes. Agregar esencia de vainilla, esencia de frutilla y colorante rosa si se desea. El merengue debe quedar firme y aireado.

  2. Hacer las tapas: Mezclar la harina con la manteca derretida hasta formar una masa suave y homogénea. Estirar sobre una superficie enharinada y cortar círculos del mismo tamaño.

  3. Hornear: Colocar las tapas en una placa y llevar al horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base. Retirar y dejar enfriar por completo.

  4. Armar las merengadas: Colocar una porción generosa de merengue sobre una tapa y cubrir con otra, presionando suavemente.

Claves para que queden perfectas:

  • Asegurarse de que el bol y las varillas estén completamente limpios y sin grasa antes de batir las claras.

  • No apurar el batido: el merengue debe formar picos firmes que no se caigan.

  • Dejar enfriar totalmente las tapas antes de rellenar para evitar que el merengue se derrita.

  • Para un sabor más intenso, agregar unas gotas extra de esencia de frutilla o un poco de polvo saborizante.

Con estos pasos, se logra un clásico casero que combina crocancia, suavidad y dulzura, ideal para merendar o compartir con familia y amigos.

