Los canelones son un plato tradicional que siempre sorprende por su sabor y versatilidad. Para quienes buscan una versión más liviana de la masa, la maicena se presenta como el ingrediente secreto: permite lograr tapas flexibles, suaves y fáciles de enrollar, distintas a las tradicionales hechas con harina.

Ingredientes:

1 taza de maicena

2 huevos

1 ½ taza de leche

1 cucharada de aceite

1 pizca de sal

Paso a paso para las tapas:

Colocar todos los ingredientes en un bowl. Batir bien hasta que no queden grumos. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos. Calentar una sartén antiadherente apenas aceitada. Volcar un cucharón de mezcla y distribuir bien fino. Cocinar apenas unos segundos de cada lado, ya que son muy delicadas. Retirar y reservar los discos.

Ideas de relleno para canelones irresistibles:

Ricota y espinaca

Pollo desmenuzado con salsa blanca

Carne picada suave

Verduras salteadas y queso

Estas tapas de maicena ofrecen una base perfecta para canelones más ligeros, manteniendo la suavidad y flexibilidad necesarias para armar platos caseros deliciosos y adaptables a cualquier gusto.