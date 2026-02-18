Las torrejitas de verdura son una opción versátil, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan sumar vegetales a su dieta sin complicaciones. En esta receta, no se utiliza harina ni aceite, logrando un resultado más liviano y saludable.

Paso a paso:

Rallar o picar finamente las verduras elegidas (zanahoria, zucchini, espinaca, cebolla o combinación). Colocar las verduras en un bowl y escurrir bien el líquido, especialmente en el caso del zucchini. Agregar uno o dos huevos, sal y condimentos a gusto. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea y húmeda, sin agregar harina. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio, sin aceite. Colocar pequeñas porciones de la mezcla y aplastarlas suavemente para dar forma. Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas y firmes. Retirar y servir calientes.

Por qué hacer torrejitas sin harina y sin fritura:

Son más livianas y fáciles de digerir.

Reducen el aporte calórico al no llevar aceite.

Permiten resaltar el sabor natural de las verduras.

Son aptas para quienes evitan harinas refinadas.

Se preparan rápido y con ingredientes simples.

Estas torrejitas se pueden adaptar según los vegetales disponibles y acompañar con ensaladas, arroz o una salsa liviana, convirtiéndose en un plato saludable, práctico y lleno de sabor.