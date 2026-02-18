Sociedad > Preparación
Cómo hacer torrejitas de verdura saludables sin aceite ni harina
POR REDACCIÓN
Las torrejitas de verdura son una opción versátil, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan sumar vegetales a su dieta sin complicaciones. En esta receta, no se utiliza harina ni aceite, logrando un resultado más liviano y saludable.
Paso a paso:
Rallar o picar finamente las verduras elegidas (zanahoria, zucchini, espinaca, cebolla o combinación).
Colocar las verduras en un bowl y escurrir bien el líquido, especialmente en el caso del zucchini.
Agregar uno o dos huevos, sal y condimentos a gusto.
Mezclar hasta obtener una preparación homogénea y húmeda, sin agregar harina.
Calentar una sartén antiadherente a fuego medio, sin aceite.
Colocar pequeñas porciones de la mezcla y aplastarlas suavemente para dar forma.
Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas y firmes.
Retirar y servir calientes.
Por qué hacer torrejitas sin harina y sin fritura:
Son más livianas y fáciles de digerir.
Reducen el aporte calórico al no llevar aceite.
Permiten resaltar el sabor natural de las verduras.
Son aptas para quienes evitan harinas refinadas.
Se preparan rápido y con ingredientes simples.
Estas torrejitas se pueden adaptar según los vegetales disponibles y acompañar con ensaladas, arroz o una salsa liviana, convirtiéndose en un plato saludable, práctico y lleno de sabor.