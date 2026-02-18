El operativo de búsqueda de Sofía Devries, la joven de 23 años desaparecida durante una capacitación de buceo en el Golfo Nuevo de Puerto Madryn, se intensifica con la incorporación de personal especializado, equipos subacuáticos y un superbuque, mientras su familia y pareja mantienen la espera con angustia.

La Prefectura Naval sumó al operativo el superbuque SB-15 “Tango”, proveniente del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental en Buenos Aires. Esta unidad cuenta con plataforma de buceo y una campana abierta operable hasta 80 metros de profundidad, destinada a reconocimiento de lechos marinos y restos náufragos. Además, se incorporó un vehículo operado en forma remota (ROV) para tareas subacuáticas.

Publicidad

El rastrillaje mantiene también presencia terrestre frente a Punta Cueva, con patrullas móviles y efectivos a pie cubriendo el frente costero. La estrategia busca complementar las operaciones subacuáticas y ampliar la cobertura del área donde se sospecha que la joven se encontraba.

A pesar del refuerzo en los medios y recursos, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, indicó que el paso del tiempo complica la recuperación: “A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad en la que estaba no hay posibilidades de encontrarla con vida”, advirtió. La Prefectura continúa con el operativo mientras se mantiene la coordinación con equipos especializados y la familia espera noticias.