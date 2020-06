Un video complica más a la médica que contagió de Covid-19 a un colega

La polémica de si hubo o no contacto estrecho en una clínica privada entre la reumatóloga acusada de propagar el coronavirus y el médico del quinto caso quedó zanjada. Un registro fílmico que ya está en manos de la Justicia acredita que unos días antes de que ella diera positivo de COVID-19 visitó a su colega en el consultorio particular, prueba que refuerza la hipótesis de que fue en ese ámbito que lo contagió. Con el ánimo de demostrar que fue un accidente laboral y no una acción negligente, el abogado de la mujer había puesto en duda ese encuentro y afirmado que el contagio fue mientras trabajaban en el Hospital Rawson.

La filmación proviene de las cámaras de seguridad de la Clínica BIO Salud donde el médico tiene su consultorio particular y es vital para el proceso judicial, ya que ayuda a determinar dónde y en qué circunstancia se dio el contacto estrecho que derivó en el contagio del hombre. Según esa prueba, la reunión entre ambos profesionales fue el 15 mayo, es decir 48 horas antes de que diera positivo el hisopado que le habían realizado a la reumatóloga de la polémica.

Los dos médicos en cuestión son compañeros en el Hospital Rawson y el lugar del contagio es vital para la causa penal que está en curso contra la médica, ya que su abogado defensor, Roberto Dohmen, sostiene que sucedió en un ateneo que compartieron en el nosocomio. De esta forma, intenta acreditar que todo sería fruto de la vorágine y los riesgos propios del personal médico en tiempos de coronavirus y no por un accionar negligente de la mujer, como sostiene el fiscal Roberto Mallea, quien la acusa de tres delitos: no respetar las normas para prevenir la pandemia, propagar la enfermedad e incumplir con los deberes a su cargo.

Los videos de la Clínica BIO Salud revelan que en ese lugar hubo entre ambos un “contacto estrecho” (llamado así por los infectólogos por ser mayor a 15 minutos y a una distancia menor a 1,5 metros) que pudo dar lugar a que el hombre se infectara. Fuentes calificadas contaron que las imágenes del 15 de mayo dan cuenta de que la médica llegó pasado el mediodía con un barbijo, que su colega la recibió y que estuvieron reunidos en el consultorio de él. Después de una hora aproximadamente, salieron y ella se marchó.

Los registros fílmicos le dan crédito el estudio epidemiológico que hicieron los especialistas de Salud Pública. Los mismos concluyeron que ella fue a hacerse atender con su colega porque aparentemente tenía síntomas, que tuvieron contacto estrecho y que fue en ese momento que le transmitió el virus.

La reumatóloga es hermana del transportista del tercer caso positivo. La causa penal en su contra se disparó cuando el Gobierno la denunció, porque supuestamente se aprovechó de su condición de profesional de la salud para entrar sin estar autorizada al Área Crítica Covid del nosocomio para visitar y atender a su familiar, incumpliendo todos los protocolos.

Producto de ese contacto, la médica contrajo la enfermedad. Lo peor de todo es que hasta que le detectaron el virus y a pesar de haber tenido contacto estrecho con un infectado, no se aisló y siguió trabajando como si nada, poniendo en peligro a compañeros, familiares y amigos que tuvieron que ser aislados y exámenes médicos.

Todo indica que ella fue quien, sin intención porque no sabía que portaba el virus, contagió al médico neumonólogo, que hasta este jueves continuaba internado y estable en Terapia Intensiva. El profesional recibió plasma de un paciente recuperado de coronavirus y en los últimos días presentó una leve mejoría.

Con la prueba de los videos en la mano, el juez Alberto Caballero espera que la reumatóloga se recupere totalmente de su cuadro de coronavirus para llamarla a indagatoria y que dé explicaciones. La profesional se expone a una pena que va de 6 meses a 5 años de prisión que la podría llevar a la cárcel en forma efectiva y dejarla sin matrícula para ejercer.