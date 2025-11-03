Una nueva amenaza de bomba generó alarma este lunes en el departamento Chimbas y obligó a evacuar a estudiantes, docentes y personal de una institución educativa. El episodio tuvo lugar cerca del mediodía en el Colegio Dr. Manuel Alvar López, situado en el Barrio Los Andes, frente a la plaza del lugar.

De acuerdo a lo informado por fuentes calificadas, el llamado que alertaba sobre la posible presencia de un artefacto explosivo activó de inmediato el protocolo de seguridad. Efectivos policiales acordonaron la zona y realizaron una inspección preventiva dentro del establecimiento, mientras los presentes eran retirados del edificio como medida de resguardo.

Personal de distintas áreas de la Policía de San Juan trabajó en el lugar para descartar riesgos, en un procedimiento similar al desplegado el pasado viernes, cuando otra amenaza de bomba obligó a evacuar el Centro Cívico. En aquel caso, un aviso telefónico al CISEM 911 había generado la movilización de la División Explosivos y Bomberos, aunque más tarde se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

Por el momento, no se informó si la amenaza contra la escuela de Chimbas guarda relación con el episodio reciente en el edificio gubernamental ni si hay personas identificadas. La investigación continúa en manos de las fuerzas de seguridad.