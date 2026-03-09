Una estrella mundial saludó a Rodrigo Battaglia porque será papá y los hinchas lo pidieron para Boca

La noticia familiar de Rodrigo Battaglia, quien anunció en Instagram que será padre con el mensaje “Se agranda la familia”, derivó en un inesperado revuelo mediático. Entre la ola de saludos, destacó el de Bruno Fernandes, figura del Manchester United, quien escribió un simple “Felicidades”.

Este vínculo nació en 2017, cuando ambos compartieron tres temporadas en el Sporting Lisboa antes de que el argentino recalara en el Xeneize y el luso en la Premier League.

Al detectar el comentario, los seguidores de Boca Juniors invadieron el posteo con invitaciones directas para el enganche. “Venite para Boquita”, “¿Y si te llama Román, Brunito?” y “Vení a Boca y lo felicitás en persona” fueron algunas de las frases de los simpatizantes que intentaron convencer al astro internacional.

Mientras el club define su futuro y Riquelme busca cerrar a Dybala y Villa para la Libertadores tras caerse el pase de Alan Lescano, el plantel también registra bajas: Lucas Blondel, sin lugar en el equipo, ya fue presentado oficialmente como refuerzo de Huracán.