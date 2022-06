Una jauría masacró a los animales de una mujer en Albardón

Una mujer mostró cómo una jauría de perros masacró a los animales de sus corrales. El hecho sucedió en la mañana del sábado 12 de junio, ese día compartió las imágenes de las aves de corral muertas.

El hecho sucedió en el Callejón Recabarren, cerca de la calle La Laja, en Las Lomitas, Albardón. Allí la damnificada tenía gallinas, gallos, gansos y patos.

Según el testimonio, fueron los “gritos” de los animales los que la alertaron y cuando salió se encontró con la jauría. La hermana de la mujer compartió en redes lo sucedido para alertar a los vecinos de la situación.

Sin embargo, esta publicación sirvió para que más miembros de la comuna avisaron de lo que estaba sucediendo.

“Yo vivo en el Callejón Recabarren y por acá no abandonan perritos. Si pasa una jauría y pasan muy temprano cuando amanece no puedo decir si son salvajes o no, tengo perros y ladran cuando pasan. Hace dos semanas atrás entraron a la casa de mis vecinos y atacaron a los perros, uno era un caniche casi lo matan. Son perros súper agresivos”, comentó una vecina.

“Ahora son animales después son personas y nos lamentamos. La gente no toma conciencia de castrar los perros”, expresó otra vecina.

En San Juan funciona el programa Acompañame, programa de castraciones y esterilizaciones impulsado por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El objetivo es contener y controlar las poblaciones de animales callejeros, evitando que aumenten.