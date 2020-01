Una joven denunció que fue abusada por un cuidacoches en un departamento de Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La justicia de Mar del Plata investiga la denuncia de una joven turista de 29 años que acusó a un cuidacoches de la zona del Casino, al que había conocido en la Rambla, de haber abusado de ella en un departamento de La Perla tras los festejos de fin de año, informaron hoy fuentes judiciales.



"Después de cenar el 31, la joven que había llegado a Mar del Plata para pasar Año Nuevo junto a sus familiares decidió ir junto a su cuñada a La Rambla, donde había cientos de personas celebrando. Allí conoció a una persona que sería un cuidacoches con quien comenzó a charlar", dijo a Télam la fiscal Andrea Gómez.



En su relato ante la fiscal, la denunciante expresó que "en un momento de la noche perdió de vista a su cuñada y el 'trapito' le dijo que se había ido a comprar algo y que habían acordado encontrarse más tarde en otro lado".



"En ese momento, se subieron a un taxi hasta un departamento ubicado en la avenida Libertad, pero no recuerda con exactitud cual es el edificio. En su denuncia reconoció que bebió alcohol pero no al punto de estar inconsciente", afirmó Gómez.



Al llegar al lugar, la joven "no encontró a su cuñada y una vez en el departamento mantuvieron relaciones sin su consentimiento y ante la resistencia de la mujer el hombre le tajeó la cara", contó la autoridad judicial.



Cerca de las 15 de ayer, la joven, oriunda de San Vicente, logró salir del departamento y comenzó a caminar hasta que vio un patrullero, pidió ayuda y desde allí fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde narró que fue abusada sexualmente, indicó la fiscal.



Esta mañana, a la denunciante se le practicaron los estudios de acuerdo al protocolo de profilaxis y contención psicológica que se utiliza para los casos de abusos.



La policía y fiscalía iniciaron una investigación para poder identificar al supuesto cuidacoches, que la mujer señaló como autor de la agresión sexual.



"Solo sabemos que tenía una remera y un short, y que el agresor le dijo que era cuidacoches, pero no sabemos si realmente se dedica a eso. La joven no pudo identificar el edificio", detalló la fiscal.



"Estamos analizando diferentes cámaras de seguridad de la ciudad, como la de los edificios para tratar de dar con el supuesto violador", indicó.