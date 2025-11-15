Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad de Igarassu, en el estado brasileño de Pernambuco, luego de que la Policía encontrara el cuerpo de Maria Natali Laurindo da Fonseca, de 23 años, en un descampado detrás de una comisaría. El principal acusado, Michael Martins da Silva, fue detenido tras ser identificado en registros de cámaras de seguridad.

Según informaron las autoridades, el crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles. Las imágenes que circularon en la investigación muestran al agresor montado a caballo mientras lleva a la mujer inconsciente hacia una zona de monte. En el video se observa cómo intenta acomodarla para que permanezca sentada. Aproximadamente media hora después, se lo ve retirarse solo del lugar.

La víctima fue encontrada desnuda, con el cráneo destrozado por una piedra y múltiples heridas de arma blanca en el tórax. Debido a la violencia extrema del ataque, la Justicia ordenó la prisión preventiva de Martins da Silva bajo la carátula de femicidio. Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar si también sufrió abuso sexual.

La causa quedó en manos de la Comisaría de Igarassu, con apoyo de la 6ª Comisaría de Homicidios de Paulista, otra ciudad del área metropolitana de Recife. Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a exponer la gravedad de la violencia de género en Brasil.

Durante 2024, el país registró en promedio cuatro femicidios por día, un total de 1459 víctimas, según datos publicados por Folha de São Paulo. Desde que el delito fue tipificado en 2015, más de 11.859 mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia machista, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia.