Una lucha colectiva detrás de la primera editora de género del país

En los primeros días de junio ocurrió algo histórico: por primera vez en un medio argentino se designó a una editora de género. Se trata de Mariana Iglesias quien fue asignada por Clarín como encargada de esta área cuyo fin es el de contribuir a la erradicación de las desigualdades entre hombres y mujeres, lo que incluye la creación de contenidos con perspectiva de género y enfoques que promuevan la igualdad. Este fin de semana llegó a San Juan para formar parte de las Jornadas de Incidencia sobre Derechos Sexuales Reproductivos y no Reproductivos y habló en exclusiva con DIARIO HUARPE.

¿Qué significó que te nombraran como la primera editora de género de un medio en Argentina y cuál fue la lucha que tuvieron las trabajadoras para poder lograr esto?

Yo trabajo el tema de genero hace bastantes años, primero era complicado, después fue mucho más fácil. Ayudó mucho el primer Ni Una Menos, a partir de esa primera marcha que fue tan masiva, que salió gente a la calle que no solo eran feministas ni activistas, sino que salieron mujeres comunes, el diario se dio cuenta que el tema era masivo y estaba bueno reflejarlo, que la violencia preocupaba a todo el mundo. Ahí empezamos a tener más espacios y lo que terminó de imponer el tema fue el debate del año pasado del aborto. El diario realmente dejó trabajar y todos los días podíamos hacer dos o tres notas por día. Eso impuso el tema, también se armó una red de compañeras en el diario que empezamos a trabajar con perspectiva cada una desde su lugar y su sección ya que somos como 50. El año pasado, cuando nombraron a Janet Benet editora de género del New York Times, a fines del 2017, lo agarré a mi jefe y le dije `quiero ser Janet Benet en Clarín’, se rió un poco pero me dijo que le llevara un proyecto. Lo armé e incluí la importancia de la perspectiva de género en los medios, en el contexto mundial. Fueron los años del Times Up, del Mee Too y en todos los medios del mundo hay secciones especiales y hay editoras de género.

¿Cómo fue el proceso que pasaron hasta llegar a la designación de una editora?

Primero armamos un escrito con las compañeras pero después hicimos una asamblea y se juntaron firmas para esto y firmaron todos. Todo esto duró más de un año, empezamos a principios del año pasado y terminó de resolverse cerca del Día de la Mujer. Cuando vimos que no había cambios y seguían saliendo cosas que estaban mal volvimos a hacer la asamblea, hicimos el petitorio, hicimos una junta de firmas y finalmente terminó saliendo.

¿Cuál es tu trabajo como editora de género de Clarín?

Por un lado, tratar de que no salgan cosas que estén mal, tratar de frenar las barbaridades y hablar con los compañeros de porqué hay algo que está mal, cuál es el error, de qué manera estaría bien hecho. Después, proponer notas para seguir sosteniendo la lucha del aborto legal, de Ni Una Menos pero también proponer otro tipo de notas positivas, no siempre la mujer tiene que ser la víctima. También, buscar que las mujeres sean fuentes en temas económicos, políticos, deportivos, internacionales que son espacios más relegados; que pueda salir el tema cuidado en todas las secciones, a eso es lo que apuntamos por eso pedimos que haya capacitaciones en género para todos los compañeros y compañeras y con distintas temáticas.

¿Cuáles son los objetivos a futuro como editora de género de Clarín? ¿A qué aspiran llegar junto a todas las mujeres que hay detrás de esto que surgió como un proyecto?

Lo que queremos es que haya más mujeres en puestos de decisión, en puestos jerárquicos y gerenciales . Queremos que las mujeres tengan más espacio en los medios. El objetivo final es que este puesto no tenga que ni ser necesario, que todos los editores tengan perspectiva de género pero por ahora eso es como imposible pero ya estamos empezando.

¿Que un medio tan criticado aplique esto ayuda a que se replique en las provincias?

Si, por eso estoy tan contenta con lo de Clarín. Se dieron cuenta que con el tema de género no se jode y no está bueno equivocarse. Yo aplaudo que hayan tomado la decisión de acompañar el pedido y el reclamo porque si bien yo lo empecé, lo plantee y lo movilicé, tuve todo el acompañamiento de mis compañeras y también de compañeros.

¿Cómo ves los tratamientos de las notas en San Juan?

No he visto tanto, recuerdo que necesite conectarme con gente de acá cuando fueron los casos de las chiquitas embarazadas, vi en ese momento que había muchas mujeres que estaban actuando bien y por la positiva. Fueron buenas estrategas e informantes, estando acá me doy cuenta de que hay colegas súper interesadas en que los temas salgan bien, también me doy cuenta de que es un lugar complicado, conservador.

¿Cuál crees que es el rol de los medios de comunicación en la actualidad?

Tenemos un rol muy importante en la formación de opinión pública, entonces, en la medida en la que se trabajen mal los temas, se van a reproducir y perpetuar todas las inequidades y desigualdades y, en la medida en que se pueda desarmar, se va a ayudar a que las cosas cambien. Me parece que los medios se tienen que dar cuenta de eso para poder trabajar de otra manera.

¿Cuál crees que es el desafío de los medios en el panorama actual?