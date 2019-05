Mujeres que rompieron esquemas y ocuparon cargos clave en la Policía

En el 2015 ocurrió algo único que favoreció a la inclusión de las mujeres en un ámbito que en un pasado estuvo dominado por los hombres, el de la Policía. Es que en ese año una sanjuanina se convirtió en la primera mujer General de la Región Cuyana, lo que se convirtió en un hecho histórico y que abrió caminos para las efectivos de otras generaciones.

El rol de la mujer en la fuerza siempre estuvo marcado por la lucha, las ganas de superarse en la carrera y la fuerza por tratar de combinar su labor con la familia. Para esta última opción hay algo que es fundamental, según relataron algunas mujeres que ocupan el cargo de comisario mayor, se trata del teléfono, las rotiserías, los negocios que estén cerca de la casa y el apoyo de los integrantes de la familia que es fundamental.

Este viernes comienzan las jornadas por los 150 años de la creación de la Policía que es diciembre y se desarrollarán a lo largo del presente año. En este panorama, te contamos la historia de las comisarios mayores Marisa Bustos, María Eugenia Ochoa, Mónica Sánchez la general retirada Miriam Heredia.

Ingresó en 1984 y se retiró en el 2016 para ella su carrera fue siempre un “romper las reglas”, incluso, cuando le designaron tan importante cargo sintió que fue “abrir el paso para todas las chicas que vienen, fue un gran orgullo y algo impensado al que nunca me imaginé que iba a poder llegar”, contó.

Con el paso del tiempo pudo notar el importante avance de las mujeres en la carrera policial ya que “cuando inicié teníamos solo tres destinos: Brigada Femenina, Comisaría de Menores y Alcaldía”, con los años todo comenzó a cambiar.

Heredia fue una de las que estuvo en el proyecto de creación de la Comisaría de la Mujer con el que estuvieron casi dos años ya que “algunos organismos decían que no porque ya estaba la dirección de la Mujer y otros organismos civiles pero a partir de la creación de la ley de violencia se abrieron un poco las puertas, era una temática que ya no se podía ocultar”.

Entre los principales obstáculos estuvo el de encontrar la ubicación para la dependencia: “Queríamos un lugar que estuviera a la mano de todos porque si tenían que tomar dos o tres colectivos no iban a ir”. Hasta que lo lograron y empezaron a vivir experiencias que las marcaron.

Hace 26 años que ejerce y ha notado un cambio bastante notorio: “Cuando ingresé eran muy pocas las mujeres, en el curso para oficiales éramos 11, hoy es mucho mayor el número”.

A pesar de esto, asegura: “Nunca me sentí discriminada”. No obstante, “si se notaban que hacían diferencia en el rol de la mujer, les costaba mucho el que hubiese una mujer en una dependencia, no estaban acostumbrados a eso, ahora tenemos mucho más protagonismo a la mujer”.