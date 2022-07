Una mamá y sus hijos de 2, 4 y 8 años, en la calle por un incendio: piden donaciones

Una familia quedó en la calle debido a que se les incendió su casa, ubicada en el departamento Rivadavia, por lo que sus vecinas comenzaron una colecta solidaria y piden donaciones para los afectados.

El siniestro ocurrió el pasado martes en una vivienda del barrio Conjunto 6. En la manzana a, casa 8, vive una mujer junto a sus tres hijos menores de edad, dos nenas de 4 y 8 años y un nene de 2. En esa jornada, la mamá salió con la mayor para dejarla en la escuela, de paso, iba a aprovechar para buscar el bolsón de mercadería que le dan en la institución para poder alimentar a sus niños. Los otros dos pequeños se quedaron durmiendo.

En un momento, sus vecinos comenzaron a llamarla debido a que su vivienda se estaba prendiendo fuego, razón por la que volvió corriendo hacia ella. A pesar de las llamas, entró y sacó a la nena y el nene que se habían despertado y estaban haciendo lo que podían para refugiarse de las intensas llamas.

Aún no saben el origen del fuego, pero manejan dos hipótesis y se encuentran investigando para determinar cuál de ellas es la correcta. La primera indica que todo inició por un cortocircuito, mientras que, la segunda dice que fue por una estufa que quedó encendida.

Afortunadamente, los niños están todos bien. Lo que sí sufrió las terribles consecuencias de las llamas fue la casa, debido a que la familia perdió todo lo que tenía. Se quedaron directamente en la calle, por lo que ahora están viviendo en la casa de un familiar.

Ante esta situación, dos vecinas iniciaron una colecta para recolectar elementos que les sirvan a los afectados. La empezaron en el barrio en el que viven, pero sólo les donaron ropa y mercadería. Ante esta situación, optaron por difundirla a través de las redes sociales para ver si una mayor cantidad de sanjuaninos aportaba su granito de arena.

“Se les ha quemó todo, no tienen nada, lo único que salvaron fue la heladera. Necesitan mesa, sillas, colchones, frazadas, calzados, cocina. No pedimos que traigan algo nuevo, pueden colaborar con lo que sea. Si tienen algo en la casa que no usen y sirva, pueden ayudar a esta familia”, dijo a DIARIO HUARPE una de las vecinas que inició la campaña, Soledad Correa.