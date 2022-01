Una máquina elevadora volcó en la Ruta 20 y no hubo heridos

La Ruta 20 fue protagonista de un aparatoso vuelco que provocó demora en el tránsito por al menos dos horas y que tuvo que ser controlado por efectivos de la Policía de san Juan para evitar incidentes. El siniestro en cuestión involucró a una máquina elevadora que terminó en medio de la calzada.

El hecho ocurrió alrededor del as 16:30 de este martes sobre Ruta 20 y calle Hipólito Yrigoyen. A esa hora, un hombre, cuyos datos no fueron aportados por la Policía, se dirigía en dirección hacia el oeste. Pero en esos instantes, y por motivos que aún la Policía intenta dilucidar, el conductor perdió el control del vehículo preparado para levantar grandes pesos y terminó volcando sobre su cotado izquierdo. Afortunadamente, y dado que no iba a gran velocidad, el conductor salió y tuvo que pedir auxilio a la Policía, mientras era ayudad por otros conductores que vieron la escena, para ponerlo de vuelta sobre sus cuatro ruedas.

Personal de la Comisaría 5ta llegó hasta el lugar y ayudó al chófer y también se encargó de poner orden en el tránsito bajo el fuerte sol sanjuanino, que ocasionó algunas molestias a los viajantes.

Un hombre de 80 años terminó quebrado tras protagonizar un siniestro vial

Más temprano, alrededor del mediodía de este martes, un hombre de 80 años sufrió la quebradura de uno de sus brazos y con heridas luego de volcar y quedar "colgado" en el guardarail de Ruta 40 y General Acha en Capital. Aparentemente, el hombre perdió el control de su vehículo, un Chery QQ, y se fue contra las barreras que evitan que los vehículos caigan de la calzada. Según declaró su nieto a los medios que llegaron al lugar, el hombre, de apellido Gunella, estaba en buen estado de salud. Alrededor de las 14:30, el coche fue removido del lugar.