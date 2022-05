Una mujer denunció que un remisero la violó a la salida del boliche

Un aberrante caso sucedió en las últimas horas en la provincia de San Juan. Una mujer denunció ante la Fiscalía Cavig que ultrajada sexualmente por un “remisero de confianza” a la salida del boliche. Desde la unidad fiscal confirmaron a DIARIO HUARPE que existe la denuncia por abuso sexual con acceso carnal e investiga el caso el fiscal de turno José Plaza.

La víctima, que estudia para ser policía, salió a bailar con una amiga a un boliche sanjuanino y a la salida del mismo se tomaron el remis, guiado por chofer que ya conocían de hace tiempo.

En medio de la charla, entre el conductor y las amigas, el hombre les ofreció hacer un trío sexual, pero la amiga de la víctima no aceptó y se bajó del auto. La damnificada se quedó y consintió a tener relaciones sexuales, pero no quiso tener sexo anal, a lo que el remisero no acató y la terminó accediendo sin su consentimiento.

Ahí se produjo la violación, según consta en la denuncia. El sujeto, después del ultraje sexual, dejó a la mujer en una esquina de Capital y se marchó. La víctima se movilizó hasta la Unidad Fiscal de Investigación Cavig y presentó la denuncia contra el remisero.

La investigación llevada a cabo por el fiscal Plaza tiene sus primeros avances. Según se pudo saber, los efectivos de Criminalística encontraron la ropa interior de la víctima y un paño de gamuza con sangre en cercanías del lugar donde el chofer dejó a la joven después de ultrajarla.

Por el momento, el hombre cuya identidad no fue revelada sigue en libertad, pero podría ser detenido en las próximas horas, conforme a las pruebas que vaya obteniendo el equipo de investigadores policiales y judiciales.

El caso de Córdoba

Carlos "Charly" Córdoba fue denunciado entre los años 2018 y 2019 por haber manoseado a dos pasajeras, entre ellas, a una exvirreina del Sol. También fue reconocido como el "remisero de confianza" por parte de las dos víctimas. Después de un tiempo, el conductor volvió a manejar. Su abogada en aquel entonces, Filomena Noriega, apeló un fallo de primera instancia que se lo prohibía y una Cámara revocó la resolución.