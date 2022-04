Una mujer perdió el control del auto y terminó estrellada contra un árbol

Una sanjuanina que en la madrugada de este sábado manejaba por las calles del departamento Rivadavia terminó estrellando su auto contra un árbol.

Según los datos que emitieron desde Relaciones Policiales, el siniestro vial ocurrió a las 4.30 horas en calle Hipólito Yrigoyen y Paraná. Por ahí circulaba en Volkswagen Voyage una mujer de apellido Vargas, de 37 años, cuando por razones que se desconocen perdió el control del vehículo y estampó el frente contra un árbol de la zona.

Foto: gentileza Relaciones Policiales.

Afortunadamente, en el lugar no había personas por lo que no chocó a nadie. Además, a pesar del impacto la conductora no resultó herida, así que no fue necesario que la trasladaran hasta algún hospital o centro médico.

Ahora, efectivos investigan las razones por las que se produjo este siniestro vial.