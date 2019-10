Una mujer que denunció 12 veces a su ex por violencia "teme por su vida" y pide ayuda a Procuración

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer que denunció 12 veces a su ex pareja por lesiones, amenazas e intento de homicidio, en la ciudad de La Plata advirtió hoy que "teme por su vida" tras la liberación que fue otorgada días atrás para el acusado, ante "falta de mérito", y pidió intervención del procurador de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.



Se trata de Lucas Grippo, empleado administrativo y licenciado en Comunicación Social, a quien su ex pareja Melina Cruz (de 29 años), con quien tiene una hija de 7, denunció 12 veces y la última en junio cuando fue atacada con una trincheta en el cuello en la calle.



Según fuentes judiciales, el hombre fue liberado a partir de un fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que dictó la falta de mérito en la causa por la que estuvo detenido 60 días y permaneció en la Alcaidía de Melchor Romero, ubicada en 520 y 185.



"En su momento, cuando la fiscal Cecilia Corfield (UFI 15) pidió su detención, fue aceptada por el juez de Garantías y extrañamente para nosotros, la misma sala que confirmó elementos para el juicio fue la misma que dispuso que no había elementos para mantener la detención", dijo hoy el abogado de la denunciante, Juan Benitez.



Durante una conferencia, Cruz apuntó hoy a la sorpresa que le generó ese fallo: "Es una persona que estuvo a punto de quitarme la vida, pido que se revise el expediente y que intervenga el Procurador Julio Conte Grand porque acá hay algo mas".



"Yo estoy encerrada, no estoy en mi casa me amenazan de distintos lugares y por internet, corremos riesgo mi hija y yo, ambas estamos amenazadas de muerte", agregó la mujer.



Pese a la medida de morigeración que benefició al acusado, Grippo deberá usar una pulsera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, algo que había pedido la jueza Graciela Barcos del Juzgado de Familia Nº 3, al momento de su detención, considerando el supuesto caso de que el hombre sea beneficiado con un recurso como el dictado por la Cámara Penal de Apelaciones.



"La misma Cámara advirtió a la jueza de Familia que le colocara la tobillera, están dando a entender que él puede volver a atacarme. No puedo salir tranquila a la calle", dijo Melina.



Pese a la decisión de la sala, la fiscal Corfield, quien lleva la causa por "tentativa de femicidio", no cambiará la caratula y según el abogado, cuando llegue el momento, pedirá la elevación a juicio por esa acusación.



"Exijo al procurador Conte Grand que tome nota de mi caso porque quiero caminar de la calle con mi hija sin miedo, porque no quiero que ni ella ni mi familia tenga que llorar mi muerte", aseguró la mujer que en el último ataque recibió un corte en el cuello.



"Era tan grande el abandono del Estado y la Justicia que muchas veces me pregunté si estaba yo equivocada, hasta que logré entender que no era yo", dijo en un fragmento.