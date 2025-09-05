Un inesperado episodio llamó la atención durante la victoria de Colombia por 3-0 frente a Bolivia, que aseguró la clasificación directa al Mundial de 2026. Mientras los jugadores celebraban en el campo, en las gradas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se generó un conflicto entre una mujer y un hombre.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, la mujer enfrentó a su pareja mientras este se encontraba acompañado por otra persona. Los gritos de otros espectadores, con cánticos de “¡Fuera, fuera!”, alertaron a la Policía, que intervino de inmediato para controlar la situación. El hombre permaneció en su asiento, en silencio y visiblemente afectado por el escarnio público.

El hecho se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y X, generando comentarios humorísticos y memes sobre la situación. Sin embargo, algunos testigos señalaron que el conflicto pudo haber tenido otras causas, como una disputa por la ubicación de los asientos, y no necesariamente un episodio de infidelidad.

Mientras tanto, en el terreno de juego, la Selección Colombia mostró un rendimiento sólido bajo la dirección de Néstor Lorenzo. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero marcaron los goles que aseguraron la clasificación. El arquero Camilo Vargas y la defensa liderada por Davinson Sánchez mantuvieron el control del encuentro ante un rival que buscó resistir el embate local.

El partido en el Metropolitano cerró una jornada histórica para la selección, marcada por la alegría de los hinchas y, de manera inesperada, por un conflicto que quedó registrado en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.