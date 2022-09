Una historia tan extraña como emocionante en los tiempos corren. Una nena de alrededor de 13 años robó un paquete de papas fritas de un exhibidor de un negocio ubicado en calle Libertador casi Entre Ríos. Días más tarde, volvió al kiosco para pagar el producto que había sustraído y entregarle una carta a la dueña del local pidiéndole disculpas por lo que había hecho. “Quería pedirle perdón por haberle sacado las papas fritas, espero me pueda perdonar. Teníamos hambre y no sabíamos si nos iba a fiar”, dijo en el mensaje.

DIARIO HUARPE estuvo en el negocio damnificado y habló con la dueña, llamada Nidia Casivar. La mujer atiende normalmente con su hijo Matías. Sin embargo, el viernes pasado ella se encontraba sola en el kiosco y, mientras estaba agachada colocando algunos precios, escuchó el sonido de un paquete. Cuando se levantó, vio a una nena de aproximadamente 13 años salir corriendo hasta la esquina con un paquete de papas fritas en las manos.

En ese repisa estaban las papas fritas, pero debieron cambiarla de lugar para evitar robos. Foto: Diario Huarpe.

“Yo me sentí con tanta bronca porque a uno le da bronca que le roben cuando uno trabaja”, comentó la mujer al respecto.

A pesar de todo ese enojo inicial, Nidia soltó esa sensación y dijo “que disfrute las papas fritas”. Pero todo cambió este viernes, cuando entraron dos personas al local, una mujer y la misma niña que le había robado. La mujer, que parecía ser la madre, comenzó a preguntar cuánto salían las papas fritas de la marca que había robado anteriormente.

“Me preguntaron el precio de las Lays, que no había. Específicamente de las Lays grandes, entonces ahí me di cuenta. Cuando le dije cuánto costaba, la nena chiquita empezó a sacar plata de su bolsillo y completó los $400 que eran. Me lo entregaron con una nota y se fueron corriendo”, dijo.