Una pelea de pareja terminó con denuncias cruzadas y polémica en Tribunales

El jueves 2 de septiembre pasado cerca de las 21.30 un hombre ingresó a su casa y golpeó a su pareja, luego la amenazó de muerte, lo que terminó con un llamado de ella al 911 y posterior detención. La causa, por violencia de género, se iba a formalizar en el Sistema Especial de Flagrancia, pero en ese momento el victimario negó la golpiza y mostró sus lesiones en todo el cuerpo. Luego denunció a la víctima por agresiones físicas. Una jueza resolvió imputarlo, pero lo dejó libre y remarcó que Fiscalía debió tener en cuenta la contradenuncia del acusado, lo que trajo polémica.

La mujer estaba sola en el domicilio cuando escuchó que intentaron abrir la puerta del frente, por lo que se dirigió hasta el ingreso. Sabía que era su pareja M.C.B. y decidió abrirle. En cuestión de segundos recibió una piña del hombre, que le apuntó a su ojo, según denunció la damnificada. La mujer le advirtió que iba a llamar a la Policía, pero su pareja ni se inmutó y se acostó a dormir.

Luego de estar en la cama, el hombre se levantó, se trasladó a la cocina, agarró un cuchillo y apuntó contra la denunciante diciéndole: "Con esto te voy a matar". Toda la secuencia de acuerdo al relato de la víctima, que decidió denunciarlo al 911. La Policía cayó y lo detuvo.

El caso recayó primero en el Sistema Especial de Flagrancia, pero el hombre denunció que no lastimó a su novia, sino que se defendió de sus golpes, rasguños y mordeduras. Es decir, con su relato invirtió los roles y pidió ser atendido por un médico. Por esa situación Flagrancia se declaró incompetente y la causa pasó a ser investigada por fiscalía Cavig, que lleva los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar.

La audiencia de formalización por lesiones leves agravadas por el vínculo, que tenía de acusado a M.C.B, se realizó este jueves. Ahí la fiscal de la investigación, Yanina Galante pidió la imputación y la prisión preventiva al detenido, porque el hombre tenía una condena condicional por lesiones y porque podía entorpecer la investigación y tratar de influir en la víctima, pero la jueza Verónica Chicón no se la otorgó porque consideró que no hubo argumentos suficientes. Lo que si concedió fue la imputación porque un médico legista informó que la mujer tenía lesiones en su cuerpo.

Sin embargo, el defensor oficial de M.C.B Alejandro Martín García esgrimió que su defendido debía ser liberado y reprochó que fiscalía Cavig no haya formalizado la denuncia del hombre contra la mujer, a pesar de que había un informe oficial de un médico legista de la Justicia que certificaba la existencia de lesiones en su cuerpo, producto de un posible ataque la de presunta víctima. A esto y otros argumentos adhirió la magistrada Chicón para dejar libre al denunciado, porque la verosimilitud del hecho flaqueaba con la denuncia y posterior declaración del novio de la damnificada.

La jueza también consideró que no existía peligro en la investigación del hecho, o sea, no veía probable que el hombre entorpezca la causa. Después de otorgarle la excarcelación, le dio como reglas que no se acerca a la mujer ni mantenga ningún tipo de contacto y que debe comparecer en una comisaría cada 15 días, hasta que termine el proceso.