Una sanjuanina le hace las compras a los mayores de 65 años

“Abuelitos mayores: si necesitan hacer las compras o cualquier trámite que sea, llamame o escribime. Yo quiero cuidarte. No quiero que expongas tu salud. Grupo solidario Manitos Felices quiere cuidar a los abuelos”, escribió en su muro de Facebook una sanjuanina.

Con ese mensaje, Karina Riveros se ofreció a ayudar a las personas mayores de 65 años, es decir, aquellas que están en los grupos de riesgo de contagiarse coronavirus, la enfermedad que ya dejó 79 infectados y 2 muertos en el país.

La idea le surgió cuando ayer fue a comprar y la anciana que vive al lado de su casa, en Chimbas, le preguntó si podía hacerle el favor de pasar por la carnicería porque a ella le daba miedo salir.

No dudó y aceptó.

En el camino fue pensado en extender la ayuda así que hizo la publicación en Facebook y ayer ya 4 personas le pidieron el favor. Hoy ya colaboró con 2.

“Siempre le pido a Dios que si me llaman sea en la zona de Chimbas porque yo me muevo en mi motito y también me tengo que cuidar por eso ando con alcohol en gel y con barbijo”, dice.