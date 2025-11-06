Una mujer de 40 años que viajaba con destino a San Juan resultó gravemente herida tras protagonizar un violento accidente en la provincia de La Rioja. El hecho ocurrió este miércoles por la noche, en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 77, a la altura de la localidad de Milagro, cuando el vehículo en el que se desplazaba perdió el control y volcó.

Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, la mujer conducía un Fiat Adventure blanco proveniente de Córdoba y circulaba sola al momento del siniestro. Por causas que aún se investigan, el auto despistó y terminó volcado a un costado de la ruta, completamente destruido.

El impacto fue tan violento que la conductora salió despedida del habitáculo y quedó tendida sobre la banquina. Personal de emergencias arribó pocos minutos después y la encontró con múltiples heridas y signos de desorientación.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Luis Agote” de Chamical, donde los médicos confirmaron que presenta traumatismo craneoencefálico y politraumatismos varios.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de emergencias médicas, quienes aseguraron la zona y verificaron que no hubiera otras personas involucradas en el accidente. Las causas del vuelco permanecen bajo investigación, aunque no se descarta que la velocidad o un desperfecto mecánico hayan contribuido al siniestro.