Una socióloga pidió "incumbir al Estado en prevención de violencia, no cuando están por matar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La socióloga feminista y candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Dora Barrancos, dijo hoy que se necesita "incumbir al Estado" en prevención de la violencia (contra las mujeres) "y no que actúe cuando la están por matar". Barrancos efectuó estas declaraciones durante una charla sobre "Feminismo Federal", en el Instituto Malvinas, de la ciudad de La Plata, actividad comprendida en el 34 Encuentro Nacional de Mujeres que comenzó hoy en la capital bonaerense y se extenderá hasta el lunes próximo. "Necesitamos que el Estado se ocupe, dar vuelta la mirada e incumbir al Estado en prevención, prevención y prevención, y no (que actúe) cuando la están por matar a la mujer", afirmó Barrancos. Aseguró además que "hay que dar vuelta la política escolar, que haya un Estado compenetrado en la enseñanza, en un tipo de enseñanza modificado, que se dé cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral en todo el sistema educativo, con equipos que trabajen para prevenir la violencia en todas las circunstancias". "También necesitamos que haya una buena formación de mujeres que hagan prevención en sus comunidades, prevención en cada barrio, que cuando haya malos tratos sostenidos hay que ingresar (a esa casa, a ese vínculo violento), a veces una compañera necesita que una le diga ´separate, te ayudamos´", precisó. Para la socióloga feminista "es fundamental la autonomía económica de las mujeres porque muchas veces no es sólo el sortilegio (del vínculo tóxico) el que no les permite ver (que se puede salir de ese maltrato), a veces es una condición económica". "Necesitamos medidas de Estado para garantizar la participación de las mujeres en la vida laboral" afirmó y propuso "necesitamos que se premie a las empresas que contraten más mujeres". Barrancos consideró que "necesitamos un gran arco iris de feminismo de todos los colores, con enorme sentido de conducción" y finalizó remarcando que "sólo podremos resolver la malla opresora patriarcal si estamos juntas y si nos organizamos".